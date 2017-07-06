Цього літа в Дарницькому районі можливий відпочинок без можливості купання

Цього року паспорти готовності отримали 11 столичних пляжів. Також підготовлені 17 зон відпочинку біля водних об’єктів, але без можливості купання. Окрім того, цьоріч на пляжах у Гідропарку запрацювала система очищення стоків, що значно покращить стан водоймищ. Про це під час інспекції пляжів повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Так, у Дніпровському районі готові 8 пляжів – «Молодіжний», «Венеція», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний»; в Оболонському – «Вербний» і «Пуща-Водиця»; у Деснянському – пляж «Чорторий».

Ще у столиці підготовлені 17 зон відпочинку біля водних об’єктів, але без можливості купання. Це: «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Березняки», «Веселка», «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Біла», «Троєщина», «Галерна», «Осокорки», «Сонячна», «Святошин», «Голуба», «Синєозерна» та «Совська балка». Купальний сезон відкривають після того, як температура води досягає +18 градусів.

«Дуже важливо, що цього року ми поповнили парк спеціалізованої техніки КП «Плесо» більше ніж на 10 автомобілів. Зокрема, це техніка для прибирання пляжів, які ми тестуємо. Плануємо зробити капремонт дев’яти стаціонарних вбиралень, а також встановити чотири вбиральні контейнерного типу, що пристосовані для використання людьми із обмеженими можливостями. Також хочу зазначити, що на території пляжів, тут, на Гідропарку, працює система збору стоків. Робота таких очисних споруд дає змогу не забруднювати водоймища», – сказав Петро Пантелеєв.

Він також звернув увагу на те, що місто системно удосконалює питання безпеки на пляжах.

«Велика проблема – це нещасні випадки на воді. Люди часто не знають елементарних правил поведінки у водоймищах. Ми не володіємо найпростішими навиками порятунку, тож на пляжах столиці сьогодні чергують 120 представників пляжного патруля», – зазначив він.

Джерело http://kievcity.gov.ua/news/51413.html