Чи знали ви, що у Києві є свій «Бродвей»?

Ні, там немає кварталу театрів. Проте є пішохідна зона у 800 метрів, схована всередині массиву між вулицями Декабристів, Вербицького та проспектом Бажана, в народі - Бродвей.

А також безліч питань, як цей простір можна було б покращити.

Команда ГО «Oб`єднання сусідів» долучилася до важливої для мікрорайону події!

Згідно з рішенням Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» заплановано реконструкцію алеї від вулиці Декабристів, 7 до вулиці Вербицького, 32а.

Разом з «Агенти змін» наша команда вийшла на «Бродвей» із соціальним опитуванням, аби дізнатися думку жителів, що саме вони хотіли покращити в цьому просторі.

Люди із задоволенням відповідали на питання, завзято виражали свою думку, та, в цілому, спостерігалося небайдуже відношення до життя свого району!

Чи то настання весни посприяло гарному настрою, чи то дарничани вже давно готові до змін - покаже час!

Згодом, робота над проектом реконструкції «Бродвею» продовжилася і наразі перебуває на етапі дослідження і обговорення громадської думки щодо покращення цього простору.

ГО «Oб`єднання сусідів», як офіційні громадські спостерігачі проекту, спільно з ГО «Агенти змін» після проведення вуличного опитування, організували круглий стіл з представниками громади Дарницького району, влади та уповноваженими особами.

Серед присутніх: жителі найближчих до пішохідної алеї будинків, народний депутат України Віталій Сташук, голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко, радник в.о. голови Дарницької РДА Геннадій Сінцов, представники ЖЕКу та гімназії №237.

Обговорення було насиченим, проаналізували проведене опитування, зачитали побажання, що лишали мешканці на стенді та вислухали лідерів громадської думки.

Найбільша кількість проблем, що були озвучені, стосувалася зонування та благоустрою (інфраструктура для дітей, благоустрій, зони відпочинку, озеленення, захист від сонця) — всього 21 проблема. 20 проблем стосувались безпеки (освітлення, алкоголізм та наркоманія, безпека загальна). 17 проблем — про санітарію (собаки, туалети, смітники). Також було озвучено 16 проблем щодо пішохідної та велоінфраструктури (мощення, велоролодоріжки). Однією зі стратегічних цілей стала організація комфортного і безпечного простору із продуманим зонуванням, сучасне озеленення, викорінення наркоманії та пияцтва, запровадження розумного та якісного освітлення території.

Про подальший перебіг проекту – на сайті «Дарниця.org».

А поки що, кожен може долучитись до проекту та внести свої пропозиції щодо покращення цього місця у нашому районі «Друзі Бродвею на Харківському».

Долучайтеся:

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