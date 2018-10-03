Чи законна прибудова біля колишньої трамвайної диспетчерської ?

Ще 04 вересня біля універсаму «Позняки» (біля будівлі, де колись розташовувався кінцевий пункт (диспетчерська) трамваїв №26 та 8) були помічені роботи по спорудженню каркасу малої архітектурної форми.

Роботи велися дуже швидко – 19 вересня конструкція вже була майже готова.

Очевидно, що кіоск з цигарками тут вже явно не вписується – адже прохід між останнім та новоспеченим МАФом дорівнює якихось 40 сантиметрам, тобто навіть одній людині пройти між даниими спорудами незручно

Тож напрошується питання: чи мають власники новозбудованої споруди відповідний дозвіл на дїї розміщення у цьому місці? Напевне, єдиний спосіб пролити світло – ініціювати запит на отримання публічної інформації.

Хтось тут точно зайвий. А от хто: кіоск з цигарками чи прибудований до трамвайної будівлі МАФ – скоро дізнаємося…

Фото станом на 29-30 вересня