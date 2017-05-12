Чи прибере Кличко 10-ти річний металобрухт? | Дарниця.org

Чи прибере Кличко 10-ти річний металобрухт?

Розміщено Втр, 12/05/2017 - 21:06

Біля будинку по вул. Драгоманова, 31в близько 10-ти років знаходиться покинутий, занедбаний старий «Запорожець», номерні знаки 872-72 КЕ.

Як бачимо, автівка знаходиться у «неробочому» стані: спущені колеса, іржавий кузов, мотлох і сміття в салоні. До того ж, автомобіль створює незручності мешканцям – адже він, так би мовити «припаркований» між пішохідним тротуаром та зеленою зоною… 

Окрім цього, автомобіль, перекриваючи пішохідний тротуар створює незручності й безпосередньо мешканцям.

Зрозуміло, що одним лише висвітленням даного питання  проблему не вирішити. У підсумку, громадська організація звернулася листом до голови КМДА Віталія Кличка з вимогою прибрати транспортний засіб.

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».

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