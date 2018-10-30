Чи проллє Дарницька РДА світло на сумнівне будівництво біля універсаму «Позняки»?

На початку жовтня районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про сумнівну добудову біля колишньої трамвайної диспетчерської – коло універсаму «Позняки».

Наразі будівництво продовжується та розширюється – спорудження триває вже по інший бік диспетчерської

Враховуючи вище наведене, громадська організація звернулася із запитом на отримання публічної інформації до Дарницької райдержадміністрації з проханням пролити світло на дане будівництво.

За подальшим перебігом подій слідкуйте на сайті «Дарниця.org».