Чи необхідно додатково сплачувати за пересадку з автобусу 8Т? | Дарниця.org

Чи необхідно додатково сплачувати за пересадку з автобусу 8Т?

Розміщено Втр, 11/07/2017 - 14:58

Як відомо із прес-релізу Київпастрансу, з 4 листопада 2017 року на час проведення реконструкції переїздів через трамвайні колії на вул. Тростянецькій до закінчення робіт (орієнтовно до 02.12.2017) закривається рух трамваїв маршруту №8 ст.м. «Позняки»- ст.м. «Лісова».

На цей період організовується рух автобусів тимчасового маршруту №8Т «Ст.м. «Позняки» – вул. Славгородська».Траса руху автобусів тимчасового маршруту №8Т: просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Анни Ахматової – вул. Тростянецька (до вул. Славгородської) – вул. Тростянецька – вул. Анни Ахматової – просп. Петра Григоренка – просп. Миколи Бажана.

Пасажири автобусів маршруту №8Т мають право користуватись місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

А що з тими, кому треба на Лісову та змушений пересісти на інший вид транспорту?

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