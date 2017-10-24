Чи допоможе мешканцям Громадська рада при КМДА?

До вирішення проблемних питань мешканців будинку по вулиці Харченка, 47А, Б, В (м-н Бортничі) долучилася Громадська рада при Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, 02 жовтня відбулося відкрите засідання комітету з питань ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА.

На засіданні були присутні: радник заступника голови КМДА Пантелеєва П.О. Тихонов О.Є., керівник Центру розрахунків СПВ «Київські електричні мережі» ПАТ «Київенерго» Вєліков М.В., представник ПАТ АК «Київводоконал» Костюк В.А., директор КП «Позняки-інвест УКБ» Правденко В.С., директор ТОВ «Інекон-сервіс» Голенков С.Б., начальник 2-го відділу департаменту матеріально-технічного забезпечення УДО України Маслоїд З.В., представники ініціативної групи будинку Ніколаєнко Ю.В. Хруневич М.О., Волинко Э.О., Кухар О.Г. члени комітету Валерій Карпенко, Ростислав Горобець, Євген Шкулій та представники громадськості.

Очолив роботу засідання голова Комітету з питань ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко, який доповів про роботу комітету та ситуацію, що склалась на вищезгаданому об’єкті.

Ніколаєнко Ю.В. детально окреслив ситуацію щодо будинку та розповів про стан проведення його реконструкції.

Одразу після виступу представника ініціативної групи до діалогу долучився директор компанії – генпідрядника Голенков С.Б. який розповів про те, що відбувається зараз на будівництві.

Керівник Центру розрахунків СПВ «Київські електричні мережі» ПАТ «Київенерго» Вєліков М.В. поінформував, що заборгованість ТОВ «Інекон-Сервіс» станом на 16.09.2017 складає 136.тис. грн.

При цьому, директор КП «Позняки-Інвест УКБ» Правденко В.С. зауважив, що на сьогодні його підприємство не має важелів впливу на діяльність генпідрядника, який має заборгованість по сплаті податку на землю у розмірі 200 тис. грн, у зв’язку з чим КП «Позняки-Інвест УКБ» буде готувати відповідний позов до суду.

Слушне питання відповідальним організаціям поставив представник громадськості Доренський О. щодо необхідності складання графіку виконання робіт на будівництві та термінів завершення робіт.

Присутній на засіданні радник заступника голови КМДА Тихонов О.Є. підкреслив, що проблеми з будинком є, і тільки спільними зусиллями можливо зрушити це складне питання з місця.

По завершенню дебатів, головою профільного комітету Громадської ради при КМДА було сформовано наступний проект рішення засідання:

1.ТОВ «Інекон-сервіс» надати план-графік завершення робіт та суму витрат необхідних для завершення робіт. Термін до 05.10.2017р.

2.ТОВ «Інекон-сервіс» надати графік погашення заборгованності перед ПАТ «Київенерго» Термін до 05.10.2017р.

3.ТОВ «Інекон-сервіс» надати інформацію щодо наявності проектної документації по електричній частині та термінів її погодження.

4.ТОВ «Інекон-сервіс» надати офіційну інформацію про: кількість квартир реалізована по секції А,Б,В; кількість мешканців, які отримали документи на квартири; кількість квартир, які знаходяться у банківських установах в заставі; кількість непроданих квартир.

5. КП «Позняки-Інвест» надати інформацію щодо термінів завершення будівництва гідровузла.

6. ПАО «Київенерго» надати інформацію щодо наявності проектної документації та можливості її погодження.

7. Запросити на 2 частину засідання комітету представників ПАТ «Київенерго» відповідальних за постачання теплової енергії, з метою з’ясування можливості підключення будинку по вул. Харченка 47, А,Б,В та наявності заборгованості генпідрядника за послуги з теплопостачання.

8. Ініціативній групі будинку по вул. Харченка 47, А,Б,В провести засідання мешканців будинку, визначити довірену особу, якій генпідрядник буде надавати щоденну інформацію щодо платежів за електроенергію та відповідних розрахунків з ПАТ «Київенерго».