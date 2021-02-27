Что так громко ревело перед выходными? | Дарниця.org

Что так громко ревело перед выходными?

Розміщено Сбт, 27/02/2021 - 23:13

Жители столичных микрорайонов Позняки и Осокорки слышали сегодня странное гудение.

Звуки неизвестного происхождения длились более 10 минут и напоминали очевидцам рев самолетов. Хотя ни одного летательного аппарата в ясном небе не было.

В комментарии изданию коммунальщики "Киевтеплоэнерго" пояснили, что источником гудения стало отключение от сети одного из блоков столичной ТЭЦ №5.

"Технически при отключении блока происходит выброс избыточного давления пара. Процесс может занимать время до 5-10 минут. Из-за этого в некоторых микрорайонах, находящихся недалеко от ТЭЦ №5, может быть слышен технический шум", - сообщили журналистам в предприятии.

Источник: unian.net

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