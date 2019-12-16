Что не так с шумом "взлетающего самолета" на Осокорках?

Шум (сильный звук будто реактивных самолетов), который утром 16 декабря услышали жители Киева, и в частности района возле станции метро Выдубичи, а также на левом берегу возле станции метро Славутич, Осокорки и Позняки, - это шум спуска пара на ТЭЦ (теплоэлектроцентрали).

В Киеве есть ТЭЦ-5 на улице Промышленной, 4, ТЭЦ-6 на Пуховской, 1А и Дарницкая ТЭЦ на Гната Хоткевича, 20.

На ТЭЦ есть устройства, которые сбрасывают лишний пар, в том числе и "на атмосферу". Тогда люди слышат сильный шум, если находятся в радиусе до нескольких километров от ТЭЦ.

Сброс пара на ТЭЦ в Киеве 16 декабря устроили из-за потепления погоды – сейчас до +7 градусов в Киеве.

Источник: uaportal.com