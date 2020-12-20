Что могло послужить причиной дыма в Дарницком районе?

В Киеве сразу в двух районах стоял густой смог, причем местные жители жалуются на запах дыма. Жалобы поступают от жителей левобережных районов в четверг вечером, 17 декабря. Как говорят очевидцы в Дарнице и Позняках, "на Славгородской и Тростянецкой все в дыму". "Стоит вонь паленых дров",- утверждают они.

В частности, горожане винят коммунальное предприятие департамента соцзащиты Дарницкого района. "Который год они рассказывют общине, у них стоят фильтры и дым возникает только во время разогрева котлов, но по факту дым есть все время отопительного сезона", - говорят местные жители.

Киевская власть предупреждала об этом задымлении еще в самом начале декабря. Правда, по ее словам, в первую очередь это "автомобильные газы", и только потом "загрязняющие вещества, образующиеся в результате работы промышленных предприятий". Вместо того чтобы хоть как-то бороться с явлением, власть предлагает киевлянам "ограничить пребывание на открытом воздухе", держать окна закрытыми и завешивать форточки влажной тканью, а кроме того, "увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день". В частности, КГГА настоятельно рекомендует минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки и кислородно-белковые коктейли.

Источник: vesti.ua