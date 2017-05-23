ЧП “Эталонстрой” будет строить Детский сад на Позняках-9

О том, что КП “Жилинвестстрой-УКБ” определилось с подрядчиком, KV стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro.

15 мая КП “Жилинвестстрой-УКБ” (КП “Житлоінвестбуд-УКБ”) подписало договор на строительство детского сада на земельном участке №15 девятого микрорайона Позняки в Киеве (первая очередь строительства). Победителем тендера стало ЧП “Эталонстрой.” (ПП “Еталонбуд.”, ЕГРПОУ 40290898), которое попросило за свои услуги 112,34 млн гривен, что оказалось лишь на 49 тыс. гривен (0,04%) меньше ставки конкурента — ООО “Строительная компания “ЗЖБК №1” (ТОВ “Будівельна компанія “ЗЗБК№1”, ЕГРПОУ 38979107). В КП “Жилинвестстрой-УКБ”, похоже, настолько точно “просчитали” стоимость строительства, что после подачи предложений участников, окончательная цена вышла лишь на 100 тыс. гривен (0,09%) меньше ожидаемой стоимости закупки.

Победитель тендера должен до 30 ноября 2017 года построить детский сад. В тендерной документации отсутствует спецификация и количество строений, поэтому оценить масштабы и параметры запланированного строительства невозможно. Согласно тендерной документации, детский сад возведут в рамках первой очереди строительства, во второй очереди — строительство многоэтажки.

Как уже сообщала KV, после многолетних протестов местных жителей КП “Жилинвестстрой-УКБ” якобы отказался от строительства в указанной локации жилого дома, однако документацию (начиная с землеотвода) коммунальный застройщик менять не стал. Т.е. постройка сада без многоэтажки во всех смыслах “держится лишь на честном слове” заказчика.

Тексты

Скандальный садик на Позняках-9 будет строить фирма, которая выигрывает тендеры только у Непопа



19 мая 2017 г. 12:01

Скандальный садик на Позняках-9 будет строить фирма, которая выигрывает тендеры только у Непопа

Детский сад на Позняках-9, которым заказчик строительства КП “Жилинвестстрой-УКБ” маскирует возведение многоэтажного дома, будет строить ЧП “Эталонстрой.”. Компания существует чуть больше года и выигрывает тендеры только у КП “Жилинвестстрой-УКБ”: 3 тендера (включая строительство детсада) на общую сумму 176 млн гривен. ЧП “Эталонстрой.” и связанные с ней предприятия успели “наследить” при достройке ЖК “Новодарницкий”.

О том, что КП “Жилинвестстрой-УКБ” определилось с подрядчиком, KV стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro.

15 мая КП “Жилинвестстрой-УКБ” (КП “Житлоінвестбуд-УКБ”) подписало договор на строительство детского сада на земельном участке №15 девятого микрорайона Позняки в Киеве (первая очередь строительства). Победителем тендера стало ЧП “Эталонстрой.” (ПП “Еталонбуд.”, ЕГРПОУ 40290898), которое попросило за свои услуги 112,34 млн гривен, что оказалось лишь на 49 тыс. гривен (0,04%) меньше ставки конкурента — ООО “Строительная компания “ЗЖБК №1” (ТОВ “Будівельна компанія “ЗЗБК№1”, ЕГРПОУ 38979107). В КП “Жилинвестстрой-УКБ”, похоже, настолько точно “просчитали” стоимость строительства, что после подачи предложений участников, окончательная цена вышла лишь на 100 тыс. гривен (0,09%) меньше ожидаемой стоимости закупки.

Подписывайтесь на новости «КиевVласть»



Победитель тендера должен до 30 ноября 2017 года построить детский сад. В тендерной документации отсутствует спецификация и количество строений, поэтому оценить масштабы и параметры запланированного строительства невозможно. Согласно тендерной документации, детский сад возведут в рамках первой очереди строительства, во второй очереди — строительство многоэтажки.

Как уже сообщала KV, после многолетних протестов местных жителей КП “Жилинвестстрой-УКБ” якобы отказался от строительства в указанной локации жилого дома, однако документацию (начиная с землеотвода) коммунальный застройщик менять не стал. Т.е. постройка сада без многоэтажки во всех смыслах “держится лишь на честном слове” заказчика.

Читайте: “Житлоинвестбуд-УКБ” Непопа маскирует строительство высотки под детский сад

Отметим, ЧП “Эталонстрой.” было зарегистрировано 22.02.2016 года в Киеве на пр. Григоренко, д. 26-А и уставным капиталом 1 тыс. гривен. Учредителем предприятия является заслуженный строитель Украины Володченко Владимир Федорович.

Володченко принадлежит 84,86% акций ООО “Жилпромбуд” (ТОВ “Житлопромбуд”, ЕГРПОУ 32590419), которым он владеет совместно с Володченко Валерием Федоровичем — 15,14%. По данным аналитической системы Youcontrol, по состоянию на 11.05.2017 года ООО “Жилпромстрой” “состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому в Едином госреестре юрлиц и физлиц внесена запись об отсутствии юридического лица по зарегистрированному местонахождению”.

Владимир Володченко также является учредителем компаний: Обслуживающий кооператив “Автокооператив по строительству и эксплуатации гаражей “Дарницкий” (Обслуговуючий Кооператив "Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів "Дарницький", ЕГРПОУ 36506996), Крестьянское (фермерское) хозяйство “Валерия” (Селянське (фермерське) господарство "Валерія", ЕГРПОУ 31850035), ЧП "Здоровая нация" (ПП “Здорова нація”, ЕГРПОУ 32912757).

Ранее Володченко также принадлежало ЧСП “Эталон-2В” (ПБП "Еталон-2В", ЕГРПОУ 31486326) ныне записанное на Андрея Хоменко, и ЧП “Эталон Строй” (ПП "Еталон Буд", 36923940), переоформленное на Максима Литвиненко. Вместе с ЧП “Эталон Строй” Литвиненко владеет 24 предприятиями или долями в их уставном капитале и/или является (являлся) их руководителем.

Примечательно, что два “Эталона” Владимира Володченко незначительно отличаются написанием названий: ЧП “Эталон Строй” и ЧП “Эталонстрой.”. Первое, более раннее предприятие, которое в августе 2016 года Володченко переоформил на Максима Литвиненко, достраивало ЖК “Новодарницкий” по ул. Ильича (ул. Юрия Пасхалина), 17.

Читайте: Непоп заплатит 62 млн гривен заслуженному строителю Украины за достройку жилья на Дарнице

Сейчас это предприятие фигурирует в уголовном производстве, по которому ООО “Интербау” (ТОВ “Інтербау”, 33747703) обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно данным уголовного производства ООО “Интербау” якобы приобретало товары/работы/услуги у предприятий с признаками фиктивности и поставляло их другим предприятиям, в том числе и ЧП “Эталон Строй”. Кроме этого, ЧП “Эталон Строй” по состоянию на 01.05.2017 года имело налоговый долг в 1,9 млн гривен.

Возможно, по этой причине в настоящее время ЖК “Новодарницкий” достраивается вторым “Эталоном”. А схема, по которой осваиваются деньги, очень похожа на схему, использованную при достройке Подольского моста, о чем уже ранее писала KV*.

Тендер на достройку ЖК “Новодарницкий” был проведен вне системы ProZorro, а значит договор по нему не должны были опубликовать. То есть, сравнение сметных цен строительных материалов с рыночными ценами на предмет завышения в данной ситуации является невозможным. Кроме того, в этом случае неизвестными остаются субподрядчики, которых привлекает победитель торгов.

Стоит отметить, что за свой довольно короткий период существования — без малого 1 год и 3 месяца — ЧП “Эталонстрой.” (второй “эталон”) уже успело “натендерить” 176 миллионов гривен. И все 3 тендера (включая текущий), по которым предприятие получило указанное финансирование, были проведены КП “Жилинвестстрой-УКБ”.

Единственным конкурентом ООО “Эталонстрой” на тендере Непопа по строительству детского сада на земельном участке №15 девятого микрорайона Позняки было ООО “Строительная компания “ЗЖБК №1”, зарегистрированное 15.11.2013 года с уставным фондом 100 тыс. гривен. Предприятием в равных долях владеют Алексеев Сергей Александрович и Иванченко Василий Леонидович .

Напомним, что с 2002 года КП “Жилинвестстрой-УКБ” руководит нынешний депутат Киевсовета из фракции “Солидарность” Вячеслав Непоп (на фото).

Источник kievvlast.com.ua