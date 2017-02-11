Чому зупинилося спорудження Дарницького залізничного вокзалу?

Чимало дарничан та гостей району невдоволені тим, що впродовж багатьох років ніяк не можуть добудувати новий залізничний вокзал «Дарниця».

А точніше, його наразі зовсім не будують – величезні залізобетонні каркаси роками нагадують про недбалість чиновників.

Подейкують, що гроші на спорудження нових приміщень залізничного вокзалу були виділені, але, як-то часто буває – під впливом бюрократичних механізмів та непомірних апетитів можновладців кошти «розчинилися у повітрі». Як наслідок – маємо ще один багатостраждальний недобуд.

У підсумку, громадська організація звернулася із відповідним запитом на балансоутримувача (власника) даного залізничного вокзалу – ПАТ «Укрзалізниця» з вимогою надати наступну інформацію:

Чекаємо на відповідь…