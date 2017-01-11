Чому в столиці є Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону, котре 2 роки не діє?

Внаслідок катастрофічного зростання рівня злочинності у Дарницькому районі, Громадська рада при Дарницькій РДА ініціювала листа до начальника головного управління Національної поліції у м. Києві та начальника Управління патрульної поліції у м. Києві з пропозицією щодо відновлення діяльності громадських патрулів (дружин).

Як наслідок, в отриманій відповіді Управління превентивної діяльності ГУ НП у м. Києві інформує про те, що в столиці вже діє аналог вищезгаданих громадських дружин – Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Проте, за фактом, дане формування зовсім не діє – адже починаючи з 07 липня поточного року і дотепер у ньому проходять організаційно-штатні зміни, пов’язані з перереєстрацією всіх його членів - строк дії посвідчень яких закінчився ще наприкінці 2015 року!

Ось так – формування є, але не майже 2 роки не працює…