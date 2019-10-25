Чому у нас після дощу підтоплення?

Чому у Дарницькому районі після дощів виникають підтоплення? Відповідь проста – зливоприймачі не справляються з обсягами опадів. Насамперед через те, що вони банально забиті!



Як приклад, зливоприймач на прибудинковій території будинку по вул. Новодарницька , 3/15.

Цікаво, скільки років він знаходиться у такому стані? Очевидно не перший.

Шановні комунальні служби! Зверніть увагу на повністю забитий і непрацюючий зливоприймач.

А незабаром осінь і рясні опади…