Чому у нас після дощу підтоплення? | Дарниця.org

Чому у нас після дощу підтоплення?

Розміщено Птн, 25/10/2019 - 16:36

Чому у Дарницькому районі після дощів виникають підтоплення? Відповідь проста – зливоприймачі не справляються з обсягами опадів. Насамперед через те, що вони банально забиті!


Як приклад, зливоприймач на прибудинковій території будинку по вул. Новодарницька , 3/15.

Цікаво, скільки років він знаходиться у такому стані? Очевидно не перший.

Шановні комунальні служби! Зверніть увагу на повністю забитий і непрацюючий зливоприймач.

А незабаром осінь і рясні опади…

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