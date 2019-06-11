Чому після короткої зливи зноу затопило Позняки?

09 червня у Дарницькому районі злива затопила підземні переходи на Позняках, пересуватися доводилося по щиколотку у воді. І це при тому, що згідно свідченням очевидців, злива тривала не більше 10 хвилин.

Місцеві жителі пов'язують черговий потоп з активним будівництвом висотних будинків.

«Треба більше будувати висоток в Києві. І спа у нас буде скрізь. І не тільки під час дощу», - вважає Інна Гордієнко.

«Побудуйте ще парочку ТРЦ і висоток...», - радить Віра Тебякіна.

«І так щороку», - журиться Sergei Tereshchenko.