Чому після короткої зливи зноу затопило Позняки? | Дарниця.org

Чому після короткої зливи зноу затопило Позняки?

Розміщено Втр, 11/06/2019 - 18:02

09 червня у Дарницькому районі злива затопила підземні переходи на Позняках, пересуватися доводилося по щиколотку у воді. І це при тому, що згідно свідченням очевидців, злива тривала не більше 10 хвилин.
Місцеві жителі пов'язують черговий потоп з активним будівництвом висотних будинків.
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