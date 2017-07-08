Чому мешканці перекривали проїжджу частину Харківського шосе

03 серпня мешканці перекрили проїжджу частину Харківського шосе в районі зупинки «Інститут хімії» (Дніпровський район). Мета протестувальників – відновлення водо-електропостачання, без яких люди виживають вже четверту добу!

Слід зауважити, що акція протесту почалася ще ввечері 02 серпня – коли на мітинг вийшли мешканці будинку, розташованого на Харківському шосе, 17а, в якому вже кілька діб, за словами жителів, нібито через борги немає світла. Мешканці знеструмленого будинку стверджують, що сплачували квитанції вчасно.

Внаслідок акції було заблоковано роботу маршруток, курсуючих через Дніпровський до Дарницького району, а також трамваїв № 8, 22 та 29 та автобусів № 42, 45, 51, 3, 115.

Навіть було змінено рух громадського транспорту: трамвай №8: бул. Перова – ст. м «Лісова»; трамваї №22: бул. Перова – Дарницьке ТРЕД. Трамваї №29: від ст. м. «Лісова» до вул. Сабурова.

Автобуси № 42, 45, 51, 63 та 115 курсували в об’їзд Харківського шосе. Рух автобусів №115 організовано з Дарницької площі до Контрактової площі, автобусів №45 – зі ст. м. «Харківська» до вул. Привокзальної. Рух автобусів №51 було організовано на двох ділянках: ст. м. «Червоний Хутір» – вул. Привокзальна, ст. м. «Либідська» – Дарницька площа, автобуси №63 курсували: ст. м. «Червоний Хутір» – вул. Привокзальна, автобуси №42 – від вул. Шептицького до Дарницького універмагу.

Наразі учасники акції протесту досягли компромісу з представниками «Київенерго» - електропостачання в їх квартирах відновлено.

Представники ОСББ та співробітники «Київенерго» домовилися про чітке визначення боргових зобов'язань будинків.

У «Київенерго» зазначили, що угода про постачання електроенергії між забудовником і енергетичною компанією була укладено лише на період будівництва. В даний час заборгованість ТОВ «Еверест-плюс» за електроенергію перед «Київенерго» становить понад 3,3 млн грн.!