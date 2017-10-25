Чому хочуть реконструювати найбільший доглянутий сквер Дарниці?

На початку жовтня у Дарницькій РДА відбулося обговорення концепції розвитку скверу по вул. Кошиця.

Обговорення були проведені аналітичним центром CEDOS (Київ) та ГО «Агенти Змін» у співпраці з Дарницькою РДА та КП «УЗН Дарницького району м. Києва». Під час обговорень учасники працювали у 5 робочих групах разом із модераторами.

Були виявлені наступні проблеми вже існуючого скверу: погане освітлення, нелегальне паркування в пішохідній зоні, розпивання спиртних напоїв, вигул собак у місцях громадського дозвілля, тощо.

В процесі обговорення учасники запропонували такі нововведення: висадка додаткових дерев та кущів, заміна бетонних плит на більш зручне покриття, створення додаткових газонів, облаштування місць для дозвілля підлітків, громадський туалет, місця для дитячих і спортивних ігор, бювет, облаштування спеціально відведених місць для вигулу собак, тощо.

Чимало дарничан дивуються, чому саме цей сквер хочуть реконструювати – адже він наразі найбільш охайний, оснащений і сучасний, тобто майже цілком задовольняє потреби громадськості. Між тим, існує багато інших скверів, що знаходяться у значно гіршому стані і потребують капітальної реконструкцї. Відповідь проста – саме на сквер по вул. Кошиця з міського бюджету виділено кілька мільйонів гривень на його реконструкцію. Чому саме на цей об'єкт – питання відкрите…

У підсумку, замість освоєння коштів шляхом встановлення нових плит, лавок та смітників (як це пропонував КП «УЗН Дарницького району м. Києва») активісти вирішили провести вищезгадане дослідження. Результати обговорень будуть включені у концепцію розвитку скверу. Зауважується, що в подальшому концепція буде взята за основу при проектуванні реконструкції скверу.