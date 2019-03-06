Чому горіли луки на території Екопарку Осокорки | Дарниця.org

Чому горіли луки на території Екопарку Осокорки

Розміщено Срд, 06/03/2019 - 18:37

В ніч з 25 на 26 лютого на луках Екопарку Осокорки за озером Небреж неподалік затоки озера Мартишів сталася пожежа.

Те, що місця горіння розташовувалися в лінію на певній відстані одне від одного, прямо вказує на навмисний підпал. Зарево було таке, що вогонь побачили мешканці крайніх будинків ЖК Патріотика, вони ж і почали бити у соціальних мережах на сполох.

Активісти Екопарку відповідно в першу чергу викликали пожежників.
Як зазначають активісти: «Всидіти дома і знати, що горять твої улюблені луки, було не можливо. Вже було після 23 ночі, багато хто спав, тому марно було очікувати, що збіжиться велика кількість людей. А по тому перші, хто відгукнувся, не гаячи часу побігли галопом до місця пожежі. Автівкою ми з друзями змогли проїхати тільки частину шляху, а далі пішки, аж спини мокрі».
«Знаєте, коли ми прибігли на місце і побачили масштаби вогню, я розгубилася. Мені здавалося, що нам ніколи не вдасться це все загасити без пожежників. Але палиці, якими ми забивали вогонь, брили снігу, які залишилися у ложбинках, і пісок, який деінде можна було знайти (я прихопила з собою відро) напрочуд виявилися дуже ефективними. Ми гасили одну за одною ділянку, перебігали до наступного джерела полум’я - і так метр за метром впродовж кількох годин, і зрештою вогонь згас.

Спини від швидких рухів, взуття від води під ногами (заплавні ж луки)) були мокрими, обличчя розпеченими від вогню, руки чорними від сажі» - зазначає дарничанка.

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