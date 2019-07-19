Чому амфітеатр у парку Воїнів-інтернаціоналістів схожий на розвалину?

Проект «Реконструкція амфітеатру в парку Воїнів-інтернаціоналістів» мав бути вже реалізований, щоб «школярі, молодь, молоді мами та бабусі могли використовувати будівлю за призначенням без ризику для свого здоров’я та здоров’я своїх дітей і онуків» - як значиться в описі до даного проекту.

Але цей проект ГБ 2018 на сьогодні не виглядає таким, яким його описала Шарм Олександра Леонідівна (лідер проекту) під час участі у конкурсі.

У звіті вказано, що кошти з бюджету були повністю освоєні.

Чому ж тоді дарничани та гості району бачать самі руїни? Розпорядник коштів - КП «УЗН Дарницького району міста Києва».

Між іншим, згідно інформації на сайті Дарницької РДА, у Річному звіту реалізації проектів-переможців за рахунок коштів «Громадського бюджету міста Києва» (за підсумками 2018 року) вказана наступна інформація: «Виконано роботи по облаштуванню бетонного покриття майданчика, похилих поверхонь, бетонних стінок та інших елементів» і додана ось така фотографія

Графа «Заходи які не вдалося реалізувати або було реалізовано іншим чином» - порожня. Виходить на папері все ОК, а на ділі…