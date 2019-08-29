Чоловік «замінував» Дарницький вокзал. | Дарниця.org

Чоловік «замінував» Дарницький вокзал.

Розміщено Чтв, 29/08/2019 - 18:47

26 серпня столичні поліцейські затримали чоловіка, який «замінував» Дарницький залізничний вокзал.
Чоловік подзвонив в поліцію і повідомив, що на Дарницькому залізничному вокзалі закладено вибухівку. Для обстеження території виїхали слідчо-оперативна група, кінологи і вибухотехніки. В ході огляду території вокзалу ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин правоохоронці не виявили.
При цьому поліцейським вдалося вичислити і затримати самого псевдомінера. Свій вчинок він пояснив тим, що його не пропустили без черги в касу залізничного вокзалу.
Зловмисника затримали. Ним виявився житель Київської області 1989 року народження, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
За фактом неправдивого повідомлення про мінування вокзалу поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). За цією статтею «мінеру» загрожує до шести років позбавлення волі.

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