Через американську співачку на вихідних перекривали Дарницький міст | Дарниця.org

Через американську співачку на вихідних перекривали Дарницький міст

Розміщено Чтв, 01/11/2018 - 09:40

Популярна голівудська співачка і актриса Майлі Сайрус відвідала Київ. Артистку помітили жителі міста в центральному районі столиці.

З чуток, співачка знімала в Києві новий кліп, на спортивну (футбольну) тематику. Через зйомки кліпу в місті перекрили Дарницький міст. 

За словами очевидців, кілька машин поліції перекрили в'їзд на міст з боку Дніпровської набережної, а також з боку Печерського району (Наддніпрянське шосе). Більш того, рух на мосту також був зупинений до вечора неділі, 28 жовтня.
У патрульній службі пояснили, що до них надійшов лист від КМДА про те, що на Дарницькому мосту буде зніматися кліп. І у зв’язку з цим співробітники патрульної поліції обмежили рух транспортних засобів.

Цікаво, чи можна уявити, що мерія Нью-Йорка дозволить перекривати Бруклінський міст заради зйомок кліпа, наприклад, Вакарчука?

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