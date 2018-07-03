Бурулька вагою з півтонни біля Дарницького ЦНАПу | Дарниця.org

Бурулька вагою з півтонни біля Дарницького ЦНАПу

Submitted by admin on Wed, 03/07/2018 - 10:47

За інформацією заступника голови КМДА: Петра Пантелеєва: «Для розчищення покрівель від снігу та бурульок у місті сформовано 35 бригад, задіяно 30 автовишок. Загалом працює понад 100 працівників житлово-комунальних служб. Наше завдання зараз якомога швидше розчистити похилі покрівлі. І не лише комунальні служби, а й усі балансоутримувачі мають виконати цю роботу. Є адміністративна відповідальність, якщо такі місця не будуть розчищені та неогороджені».
Звісно, районна влада також підхоплює естафету!

 

Так, КП «Керуюча компанія Дарницького району м. Києва» разом з Дарницькою РДА вже звітують про роботу працівників ЖЕД по обстеженню дахів, огородження небезпечних ділянок й збивання з них бурульок і снігу та водночас просять перехожих бути обережними та дотримуватися простих заходів безпеки:
- Якщо є огороджувальна сигнальна стрічка – не ігнорувати її й не піднімати, а обходити небезпечне місце.
- Не ходити під дахом будівель, а також під балконами, де навислі бурульки.
- Не паркувати автомобілі на вузьких тротуарах біля будинків, що сповільнюють усунення небезпеки.

А станом на 05 березня маємо ось таку зовсім невеличку півтонну бурульку, що спокійнісінько звисає на будівлі поруч з районним ЦНАПом (вул. Олійника, 21).

Агов, подивіться, що коїться під носом!

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