Будівництво магазину на першому поверсі будинку по вул. Пчілки, 3 - законне | Дарниця.org

Будівництво магазину на першому поверсі будинку по вул. Пчілки, 3 - законне

Розміщено Срд, 04/11/2018 - 10:48

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював бюрократична плутанину в державних органах стосовно переведення житлового приміщення у нежитловий фонд – на прикладі квартири на першому поверсі будинку по вул. Пчілки, 3 (ЖК «Традиція») власник якої, всупереч протесту сусідів, зажадав перетворити її у магазин.

Нарешті, громадська організація отримала змістовну відповідь від чиновників, зокрема – від Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва (КМДА).
Отже, облаштування магазину у вищезгаданому будинку є цілком законним. Всі підтверджуючі документи додаються. Бентежить тільки одне – компетентність працівників даного департаменту, адже всі дозвільні документи, що були відіслані громадській організації на її запит – виявилися абсолютно відкритими, тобто із зазначенням всієї конфіденціальної інформації і з кричущими порушеннями Закону України «Про захист персональних даних»! Абсолютно всі закриті персональні дані - виявилися відкритими! 

 

Однак, очевидно, працівники департаменту швидко схаменулися і зрозуміли свою помилку, адже два дні потому надійшов аналогічний за змістом лист, але вже з заретушованою особистою інформацією (згідно із Законом України «Про захист персональних даних»).

За такі речі можна сміливо подавати до суду! Ось так і лишай свої персональні дані некомпетентним держслужбовцям, яким наплювати на свої обов’язки та права інших людей.

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