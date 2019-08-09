БСА скаржиться на засмічення. | Дарниця.org

БСА скаржиться на засмічення.

Розміщено Птн, 09/08/2019 - 15:44

На очисні споруди БСА разом зі стоками надходить величезна кількість сміття. Тож Бортницька станція аерації звертається до громадян з проханням не викидати в унітаз всілякий непотріб!

Водночас, в період інтенсивних опадів у столиці кількість сміття різко зростає. Наприклад, 29 липня на станцію надійшло 8,5 тон різного непотрібу.
Під час злив самовільно знімаються каналізаційні люки, через які до колекторів потрапляє бруд з вулиці, коробки, пакети, залишки шин, метал, дерево тощо.

Непоодинокими є також випадки скидання у каналізаційні колектори будівельного сміття: плитки, пластику, щебню, шматків бетону.
Київводоканал нагадує, що БСА не призначена для збору та утилізації твердих побутових відходів, її завдання – очищення стічних вод. Велика кількість сміття виводять з ладу обладнання на станції, значно ускладнює процес очистки стоків.
Крім того, сміття блокує каналізаційні колектори - щодня працівники Київводоканалу ліквідовують близько 30-ти засмічень в колекторах.
Самовільно відкривати каналізаційні люки, а особливо скидати туди сміття – категорично заборонено.

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