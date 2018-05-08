Брехливі та ганебні відписки Дарницьких копів шокують

Районний сайт «Дарниця.org» ще на початку лютого порушував питання систематичного недотримання вимог Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». Відповідно до вказаного вище закону та Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів» визначені обмеження щодо вживання тютюнових виробів, електронних сигарет та кальянів, в тому числі в приміщеннях закладів ресторанного господарства. Чинна з 16.12.2012 року редакція закону спеціально підкреслює заборону куріння кальяну.

Отже, з 16 грудня 2012 року відвідувачі закладів ресторанного господарства можуть курити кальян лише за межами приміщення закладу. Але, як ми розуміємо, «всі курять всюди», і це аж ніяк не стримує господарів ресторанних господарств пропонувати цю послугу та дозволяти відвідувачам курити кальяни безпосередньо за столиками – поруч з іншими людьми, які не курять.

Згодом, громадська організація ініціювала листа на низку інстанцій (Держспоживслужбу України, Київську міську державну адміністрацію та Дарницьку райдержадміністрацію) з вимогою провести перевірку 37 закладів ресторанного господарства Дарницького району, що пропонують відвідувачам кальяни та, у випадку виявлення порушень – вжити відповідних заходів реагування.

Отримані раніше листи від Дарницької РДА та Держспоживслужби – виявилися відписками.

А наразі надійшла відповідь від Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА. На жаль, змістове навантаження було аналогічним з листом Держспоживслужби. Врешті-решт, департамент перенаправив звернення до Дарницького управління поліції ГУ НП у місті Києві для розгляду та вжиття заходів.

В свою чергу, Дарницьке управління поліції здійснило перевірку всіх вказаних у зверненні закладів ресторанних господарств району. Загалом, висновки правоохоронців викладені у 7 листах. А тепер по-порядку:

У 4-х закладах поліція провела профілактично-роз’яснювальну роботу щодо обмеження реалізації (продажу) тютюнових виробів (зверніть увагу на орфографічні помилки).

Ще у 3-х закладах та сама ситуація…

У приміщенні бару «PIT-SMOKEBAR» (smoke–дим, курити), що розташовується за адресою: Харківське шосе, 58б - порушень щодо куріння кальянів у приміщенні вищезгаданого закладу (хто б міг подумати) не виявлено.

У приміщенні бару «PIT-SMOKEBAR» (smoke–дим, курити), що розташовується за адресою: Харківське шосе, 58б - порушень щодо куріння кальянів у приміщенні вищезгаданого закладу (хто б міг подумати) не виявлено.

У 6-ти закладах кальян взагалі не курять

У славнозвісному розважальному центрі «Максимум» (вул. Декабристів, 12/37) кальянів, виявляється, немає…

І знову «без порушень».

«This is Пивбар» (вул. Тростянецька, 4/2) таким «неподобством», як куріння кальянів у приміщеннях не займається. А от адміністрація «Культ» (Ревуцького, 15а) повідомила, що на даний час, цитуємо: «Підприємницькою діяльністю, а саме курінням кальянів не займаються».

Що сказати? Соромно. Дуже. Правоохоронці без тіні сумніву закривають очі на порушення закону. Нічого не бачать і не хочуть бачити. У всіх вищеперелічених закладах спокійно можна замовити кальян та покурити безпосередньо у приміщені закладу – це знають всі. За виключенням поліції.

До речі, так і не надійшла відповідь про результати перевірки таких іменитих закладів, як: «Хата рибака», «Dorado», «Муракамі», «Євразія», «Новая Земля», «MisterCat»… Невже правоохоронці «не посміли потурбувати» керівництво даних закладів? Чи наразі готуються чергові брехливі результати перевірок?

Гадаємо, що навіть відеозапис того, як у приміщенні якогось із вищеперелічених ресторанів відвідувачі курять кальян, а адміністратор на камеру офіційно заявляє: «Так, вельмишановні копи, у нас Ви також можете покурити кальян у приміщенні закладу (назва…) , щиро Вас запрошуємо протизаконно подиміти, адже все одно нам за це нічого буде» – не переконає поліцію у тому, що порушення таки є. Все одно за результатами перевірки буде відписка що все «ОК».