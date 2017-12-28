Бортницького священника, який відкопав труп жінки, суд визнав невинним

Кілька років тому, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював сенсаційну справу священика, настоятеля Покровского храму в Бортничах, місцевої Парафіяльної церкви (що розташовується по вул. Левадна) - протоієрея Миколи Наслудова, який викопав труну з тілом померлої жінки, з якою прожив 20 років, та переніс її у храм для поклоніння.

Він переконував своїх прихожан у тому, що жінка свята і пахне медом, а ті у відповідь поклонялися померлій і цілували труп.

Згодом, правоохоронні органи здійснили рейд до Покровского храму в Бортничах.

Переважну кількість перебуваючих там людей - становили жінки середнього та старшого віку.

На території було виявлено близько 50-ти парафіян, котрі тут постійно проживали. Серед них – неповнолітні діти.

Всіх парафіян церкви відправили до психіатричної лікарні по вул. Фрунзе, 103 – для проведення відповідного психіатричного обстеження.

Тіло померлої винесли з храму та відправили на експертизу.

Тоді ж, сайт «Дарниця.org» опублікував ексклюзивне відео вищезгаданого штурму силовиків, яке зібрало більше 27,000 переглядів та викликало шквал обговорень серед громадськості.

У храмі вже давно інший батюшка. Здавалося б справу закрито, але наразі стало відомо про те, що суд виправдав скандального священика, якому інкримінували «надругу над могилою»…

Церковного сану Наслудова позбавили, проте він досі ходить у рясі і обіцяє незабаром повернутися до храму, в якому колись служив…