Борцу и призеру Олимпийских игр Жану Беленюку дали новую квартиру на Позняках

Известный украинский спортсмен, борец в греко-римском стиле, получивший серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016, Жан Беленюк получил за свои заслуги новенькую квартиру в оном из спальных районов Киева — Позняки. На своей страничке в сети instagram Беленюк опубликовал серию фотографий интерьера в новом жилье.

"Наконец-то полностью подошла к своему логическому окончанию история с моей квартирой", — написал Жан Беленюк.

Судя по фотографиям, спортсмену досталась однокомнатная квартира в многоэтажке. При этом уже со всеми условиями и ремонтом.

Источник: styler.rbc.ua