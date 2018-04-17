«Блокпост пам’яті. Дарниця». Війна, якої немає…

4 квітня у гімназії №290 (вул. Ревуцького,13а) відбулося урочисте відкриття виставки-музею «Блокпост пам’яті. Дарниця».

На урочистий захід прибули: народні депутати України Віталій Сташук і Олександр Супруненко, голова ГО «Тут починається Київ» Геннадій Сінцов, депутати Київради Андрій Задерейко та Віталій Павлик, керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник та інші.

Дана виставка дійсно варта уваги – тут зібрані документи і речі загиблих захисників України, розповідається про їх життєвий шлях, демонструється весь жах війни, що зараз відбувається на сході України.

Загалом до уваги відвідувачів 34 вітрини з понад 400 експонатами

Організатори виставки: Дарницька РДА, народні депутат України Віталій Сташук та Олександр Супруненко, депутати Київради Віталій Павлик та Юрій Сулига, ГО «Тут починається Київ», ГО «Дарницька Громадська Варта», ГО «Браття», міжнародна асоціація дослідників фортифікації «Цитадель», ТОВ «Старлайф», ТОВ «Активна країна».

Виставка пересувна, отже у Дарницькому районі вона пробуде до 01 червня.

Графік роботи:

робочі дні: з 10:00 до 16:00 - організовані екскурсії для учнів навчальних закладів Дарницького району. З 16:00 до 20:00 - вхід для всіх охочих.

Вихідні дні: з 10:00 до 20:00 - вхід для всіх охочих.

Вхід вільний! Поспішайте відвідати!