Благоустрій коло колишніх битовок

Дуже часто у наших дворах можна побачити ситуацію зміни цільовоого призначення окремо розташованих приміщень, які в радянські часи планувались як підсобні для двірників тощо. Зазвичай їх переобладнують в магазини, які користуються шаленою популярністю у місцевих, адже знаходяться в кроковій доступності. Та попри це, робота магазинів пов'язана із використаною тарою. А використану тару десь треба зберігати.

Не можна однозначно стверджувати, що спровокувало появу стихійного звалища коло магазину "Їжачок" по Тростянецькій,12, але схоже балансоутримувач не переймається цією проблемою, як і місцеві мешканці.

Джерело: FB.