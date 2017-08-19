Біля універсаму «Позняки» розігнали стихійну торгівлю

17 серпня спільними зусиллями Дарницької РДА, Дарницького УП ГУНП у місті Києві, Громадської ради при Дарницькій РДА та активістами відбувся рейд по ліквідації стихійної торгівлі біля універсаму «Позняки» (вул. Ревуцького, 12/1).

Вивезли три трактори ящиків і товару, який торговці зможуть отримати в поліції, після оплати штрафу.

Рейд відбувся раптово, але все одно збиралися торгівці дуже неохоче, товар хазяйський і за нього ніхто битися не буде. Кому вони платять, за те що тут стоять - з'ясувати не вдалося.

До речі, за 50 метрів від місця стихійної торгівлі знаходиться облаштований базар – із вільними місцями по 35 гривень в день. Проте, дана пропозиція «стихійників» не зацікавила, адже на тротуарі значно більша проходимість людей та, відповідно – краща реалізація товару.

А кілька годин потому після розгону «стихійників», торгівці почали знову повертатися на місця та розкладати свій товар…

Слід зауважити, що відтепер персонально відповідальними за поширення стихійної торгівлі будуть керівники районних державних адміністрацій. Про це під час тематичної наради повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс: «Стихійна торгівля особливо поширена у трафікових місцях, адже люди, які розкладають свій крам, очікують саме на те, що перехожі робитимуть швидку покупку. Це не лише незручно, бо немає можливості перевірити, скажімо, вагу товару. Це ще й небезпечно, адже ніхто не готовий відповідати за якість продуктів, які реалізовуються у буквальному сенсі слова з землі», – коментує чиновник.

«Так, це можна подолати, лише об’єднавши зусилля – мешканців, правоохоронців, місцевої влади. І це треба зробити. На комунальних ринках є багато місць, у тому числі – за соціальним тарифом, які будуть не менш комфортні для здійснення продажів. Поки ми всі разом не докладемо зусиль – стихійна торгівля процвітатиме» - зазначив заступник Кличка.

«Я розумію, що часто це малорезультативна боротьба. Люди за кілька хвилин чи годин знову повертаються до місць, звідки їх щойно «попросили». Але дорогу подолає той, хто нею йде. Ми закликаємо людей: не купуйте з-під ніг. У спеку ризик отруїтися неперевіреним продуктом зростає у рази! Думайте про своє здоров’я, Закликаємо правоохоронців активніше використовувати тимчасове вилучення товару та повертати після відповідного рішення суду. Ми закликаємо райдержадміністрації – допомагайте, віднині ви несете персональну відповідальність за кінцевий результат, тобто відсутність несанкціонованої торгівлі. Разом ми здатні очистити наше красиве місто від стихійної торгівлі, – підкреслив Геннадій Пліс.