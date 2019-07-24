Біля універсаму «Позняки» на місце знесених МАФів ставлять нові | Дарниця.org

Біля універсаму «Позняки» на місце знесених МАФів ставлять нові

Розміщено Срд, 24/07/2019 - 18:50

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював тему зі знесенням низки кіосків біля універсаму «Позняки» та, як наслідок – забруднення прилеглої території сміттям, що так і не прибрали після демонтажу МАФів.

І от, вже 30 червня на місце прибраних малих архітектурних форм привезли ось такий кіоск.

Як ми і прогнозували, звільнена територія розчищалася під нові, легальні МАФи.

Поруч із новоспеченим МАФом уже встигла влаштуватися точка зі «стихійкою». Фото станом на 08 липня.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло