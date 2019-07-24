Біля універсаму «Позняки» на місце знесених МАФів ставлять нові

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював тему зі знесенням низки кіосків біля універсаму «Позняки» та, як наслідок – забруднення прилеглої території сміттям, що так і не прибрали після демонтажу МАФів.

І от, вже 30 червня на місце прибраних малих архітектурних форм привезли ось такий кіоск.

Як ми і прогнозували, звільнена територія розчищалася під нові, легальні МАФи.

Поруч із новоспеченим МАФом уже встигла влаштуватися точка зі «стихійкою». Фото станом на 08 липня.