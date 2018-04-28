Біля парку «Позняки» в салоні автомобіля вибухнула граната

27 квітня о 22.20 на проїжджій частині по вул. Драгоманова, 44а (напроти піцерії «Dominos») вибухнув автомобіль Chevrolet «Lacetti».

Наразі відомо, що в результаті вибуху загинув один чоловік, ще один отримав тілесні ушкодження.

На місце події прибули патрульні машини, кінологи, лікарі, рятувальники, вибухотехніки та інші.

За попередньою інформацією експертів, в автівці вибухнула граната.

Відкрито кримінальне провадження 2 частиною статті 115 (умичне вбивство) Кримінального кодексу України.