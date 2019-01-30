Біля метро «Харківська» споруджують черговий ТРЦ

Ще весною 2018 року біля метро «Харківська» (з двох сторін від моста) почалися якісь незрозумілі будівельні роботи.

На перший погляд схожі на звичайні ремонтні роботи метрополітену, але от масштаб надто завеликий – розкопки велися на двох частинах в околиці вищезгаданої станції метро.

Тут присутні чисельні працівники, самоскиди, екскаватори та навіть бурильна установка!

Вочевидь, такий размах зовсім не притаманний для чергових ремонтних робіт столичного метрополітену.

Дані роботи активно ведуться по сьогодні.

Як стало відомо, Департамент містобудування та архітектури КМДА з приводу будівництва біля станції метро «Харківська» на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000: 90: 311: 0013, 8000000000: 90: 311: 0028, 8000000000: 90: 311: 0012, 8000000000: 90: 311: 0016 повідомив, що замовнику будівництва ТОВ «Сан Іннотех» і замовнику будівництва ТОВ «Магістраль-Буд ЛТД» були надані містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Зокрема, ТОВ «Сан Іннотех» були надані містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки №7703 / 0/18 / 009-11 від 13 липня 2011 року для проектування будівництва об'єктів торгово-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування населення біля метро «Харківська», парна сторона, ділянка №3 в Дарницькому районі Києва.

ТОВ «Магістраль-Буд ЛТД» були надані містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки №7533 / 0/18 / 009-11 від 08 липня 2011 року для проектування будівництва об'єктів торгово-адміністративного призначення і закладів громадського харчування та обслуговування населення на проспекті Миколи Бажана (станція метро «Харківська», парна сторона, ділянка №2) в Дарницькому районі Києва

Видання «Киеввласть» зазначає, що через 9 років після передачі командою мера Леоніда Черновецького ділянки біля ст. м. «Харківська», його орендар, ТОВ «Сан Іннотех», почав підготовку до будівництва там торгово-розважального центру. При цьому термін договору оренди закінчується в наступному році, а на цій ділянці столичною владою планувалося створити транспортний вузол для автомобілістів.

Наразі на паспорті об’єкту вказується «Спорудження огороджуючих конструкцій метрополітену», замовник робіт – ТОВ «Магістраль-Буд ЛТД». Датою закінчення робіт значиться серпень 2019 року

Більшості зрозуміло, що тут будується черговий торговий центр, зрозуміло й те, що чиновники та депутати віддають останні ділянки під забудову ТЦ та ТРЦ. Одне питання: навіщо людей тримати за дурнів і писати нісенітницю на кшталт «Спорудження огороджуючих конструкцій метрополітену»? Невже влада і забудовники сподіваються на те, що дарничани повірять у чистоту їх намірів у вигляді якогось покращення станції метро «Харківська» для комфорту мешканців? Смішно! І сумно…