Біля МакДональдсу 3 місяці назад розкопали величезну яму і ніяк не закінчать ремонт.

Ще 12 березня поточного року активісти районного сайту «Дарниця.org» помітили величезну яму, що розкопали на дорозі комунальники неподалік метро «Харківська» - біля МакДональдсу.

В принципі, звична справа – тому ми вирішили не висвітлювати дані незручності.

Час минав, але проблема не вирішена!

Фото станом на 24 травня:

І ремонтні роботи ведуться дотепер!

У підсумку більше трьох місяців, десятки тисяч мешканців щодня проходять повз цей безлад, спостерігаючи та оминаючи дані незручності!

Фото станом на 13 червня: