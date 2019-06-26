Біля МакДональдсу 3 місяці назад розкопали величезну яму і ніяк не закінчать ремонт. | Дарниця.org

Біля МакДональдсу 3 місяці назад розкопали величезну яму і ніяк не закінчать ремонт.

Розміщено Срд, 26/06/2019 - 21:45

Ще 12 березня поточного року активісти районного сайту «Дарниця.org» помітили величезну яму, що розкопали на дорозі комунальники неподалік метро «Харківська» - біля МакДональдсу.

В принципі, звична справа – тому ми вирішили не висвітлювати дані незручності.

Час минав, але проблема не вирішена!
Фото станом на 24 травня:

І ремонтні роботи ведуться дотепер!
У підсумку більше трьох місяців, десятки тисяч мешканців щодня проходять повз цей безлад, спостерігаючи та оминаючи дані незручності!
Фото станом на 13 червня:

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