Біля МакДональдсу 3 місяці назад розкопали величезну яму і ніяк не закінчать ремонт.
Ще 12 березня поточного року активісти районного сайту «Дарниця.org» помітили величезну яму, що розкопали на дорозі комунальники неподалік метро «Харківська» - біля МакДональдсу.
В принципі, звична справа – тому ми вирішили не висвітлювати дані незручності.
Час минав, але проблема не вирішена!
Фото станом на 24 травня:
І ремонтні роботи ведуться дотепер!
У підсумку більше трьох місяців, десятки тисяч мешканців щодня проходять повз цей безлад, спостерігаючи та оминаючи дані незручності!
Фото станом на 13 червня:
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