Біля Дарницької РДА відкрили меморіальний камінь. | Дарниця.org

Біля Дарницької РДА відкрили меморіальний камінь.

Розміщено Втр, 02/07/2019 - 18:58

28 червня біля Дарницької райдержадміністрації відбулося відкриття першого каменю майбутнього меморіалу пам`яті героям супротиву російській агресії.

Серед присутніх на відкритті помічені: голова Дарницької РДА Сергій Левада із заступниками – Василем Лозовим та Петром Захарченком і іншими працівниками адміністрації, депутат Київради та кандидат у нардепи Ігор Мірошниченко, священнослужитель, учасники АТО, родичі загиблих та інші.

Наразі Дарницький район втратив у зоні АТО 34 бійця, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України…

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