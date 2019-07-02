Біля Дарницької РДА відкрили меморіальний камінь.

28 червня біля Дарницької райдержадміністрації відбулося відкриття першого каменю майбутнього меморіалу пам`яті героям супротиву російській агресії.

Серед присутніх на відкритті помічені: голова Дарницької РДА Сергій Левада із заступниками – Василем Лозовим та Петром Захарченком і іншими працівниками адміністрації, депутат Київради та кандидат у нардепи Ігор Мірошниченко, священнослужитель, учасники АТО, родичі загиблих та інші.

Наразі Дарницький район втратив у зоні АТО 34 бійця, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України…