Біля Дарницької РДА показали Ді Капріо

Ввечері, 07 липня у сквері поблизу Дарницької райдержадміністрації, за ініціативи активних мешканців відбувся кінопоказ документальної стрічки «Врятувати планету» (Before the flood, 2016).

Жителі власними силами дістали кінопроектор, полотно, звук. Присутнім лишалося тільки насолоджувалися переглядом.

Стрічка відверто вразила глядачів, фабула якої наступна: «На сьогоднішній день проблема забруднення Землі є вкрай актуальною. Люди поводяться нерозумно, завдаючи шкоди екології. Ми будуємо підприємства, які отруюють повітря, виливаємо відходи в ріки і моря, влаштовуємо величезні звалища, через що земля стає безплідною. Все це позначається і на тварин: багато видів просто вимирають. На жаль, подібні проблеми хвилюють далеко не всіх. Хороший приклад подасть знаменитий Леонардо ДіКапріо, відомий голлівудський актор, завжди славився небайдужістю до проблем людства. Ставши послом миру ООН, головний герой документального фільму «Врятувати планету» почав ще активніше займатися громадською діяльністю. У вільний від зйомок час Лео подорожує по світу і помічає всі проблеми, щоб потім повідомити про них людям, які допоможуть змінити ситуацію в кращу сторону».

Подивитися стрічку можна за посиланням

http://ukrainefilm.com/films/vryatuvati-planetu-2016

І хоча якість перегляду була не найкращою – це безумовно відмінна та корисна ініціатива. А досвід – справа наживна!