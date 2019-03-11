Біля Дарницького вокзалу знайшли людські останки. | Дарниця.org

Біля Дарницького вокзалу знайшли людські останки.

Розміщено Пн, 11/03/2019 - 14:31

05 березня по вул. Привокзальна виявили кістки, схожі на людські. Останки знайшли на пустирі поблизу Дарницького вокзалу.

За словами працівників КО «Київзеленбуд», вони займалися прибиранням території. У цей момент вони звернули увагу, що на землі лежать предмети, схожі на кістки. На місце прибули правоохоронці, експерти оглянули знахідку та зробили висновок, що кістки справді належать людині. Однак визначити стать і вік можна тільки після проведення відповідних експертиз.

Поруч з місцем, де виявили останки, почали копати землю. Результат не змусив себе довго чекати: з грунту почали діставати кістки і знаходити останки тіла. Правоохоронці зібрали все, що було знайдено і передали на експертизу.
На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

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