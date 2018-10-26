Без строительства новой подстанции 110/10 кВ банк Аркада переносит сроки сдачи целого ряда домов в ЖК «Патриотика» ?

Скандальные события вокруг ЖК «Патриотика» и «Патриотика на озерах» продолжают развиваться и недавно получили продолжение в виду ограничения поставки электроэнергии в уже введенные в эксплуатацию дома жилого комплекса на Осокорках.

Банк «Аркада», который привлекает средства инвесторов для строительства данного ЖК, объясняет это тем, что из-за действий противников строительства «Патриотики на озерах» невозможно строительство новой подстанции 110/10 кВ. В банке утверждают, что без нее невозможно стабильное снабжение электроэнергией микрорайона «Осокорки Северные». Также банк объясняет перенос сроков сдачи целого ряда домов в ЖК «Патриотика» действиями активистов, которые якобы мешают строить новую подстанцию.

Чтобы выяснить, что происходит с электроснабжением уже сданных в эксплуатацию домов, а также строящихся InfoResist обратился за комментарием в пресс-службу «ДТЕК Киевские электросети».

В компании напомнили, что согласно действующему законодательству каждая новостройка должна соответствовать установленным нормам проектирования электрооборудования объектов гражданского назначения согласно государственным строительным нормам, утвержденным приказом Министерства регионального развития и строительства Украины от 15 февраля 2010 года. Нормы учитывают основные потребности потребителей многоквартирных домов, в том числе при пользовании набором бытовых приборов, типичным для современного городского жителя. При проектировании и вводе в эксплуатацию новых жилых домов застройщик должен выполнить технические условия на присоединение объекта, который строится к электрическим сетям в целом и с учетом очередей строительства.

«Электроснабжение II-й очереди строительства ЖК «Патриотика» предусмотрено от трансформаторных подстанций ТП 8203 и ТП 8373 (дома по улице Бориса Гмыри 10,11,12,13). Дома № 14,15,18,24 III-й очереди будут получать электричество от ТП 8373, ТП 8374, ТП 8375, ТП 8483. ДТЄК Киевские электросети уже перевела 12.10.2018 дома № 10 и 11 на постоянную схему электроснабжения от ТП-8203. Включение других построенных объектов по постоянной схеме планируется в ближайшее время, сразу после сдачи застройщиком исполнительной документации на электрические сети 10/0,4 кВ. Согласно проекту, для III-й и последующих очередей строительства ЖК «Патриотика» предполагается построить всего девять ТП-10/0,4 кВ. «ДТЭК Киевские электросети» вводить их в эксплуатацию после выполнения застройщиком требований и обязательств, предусмотренных действующим законодательством и нормами проектирования электрооборудования объектов гражданского назначения», — сказано в ответе.

Напомним, накануне жители столичных Осокорков начали испытывать проблемы с поставкой электроэнергии. Так, в нескольких домах по улице Бориса Гмыри начали давать свет по графику.

Источник: inforesist.org