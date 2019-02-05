Бетоновози продовжують їздити на будівництво, яке заборонила Київрада | Дарниця.org

Бетоновози продовжують їздити на будівництво, яке заборонила Київрада

Розміщено Втр, 05/02/2019 - 13:55

Столичні активісти стверджують, що забудовник південних Осокорків досі веде будівництво, незважаючи на те, що міська влада заборонила цей процес

окрема, активіст зняв на відео, як на під'їзді до південних Осокорків стоять молодики із закритими обличчями.

Вони просто не пропускають автомобілі, які хочуть проїхати. Начебто ця заборона не діє на бетоновози, які їздять на будівництво.

Цікаво, що під час спілкування активіста з тітушками, з південних Осокорків виїхала поліцейська автівка.

Джерело: kyiv.depo.ua

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