Бетоновози продовжують їздити на будівництво, яке заборонила Київрада

Столичні активісти стверджують, що забудовник південних Осокорків досі веде будівництво, незважаючи на те, що міська влада заборонила цей процес

Прямо зараз на озерах в м. #Київ!



Громадяни побачили тітушок, які забезпечують проїзд бетоновозів попри остаточного рішення про заборону забудови на Осокорках! Іншим автомобілям заважають поїхати, поліція не звертає увагу на тітушок (відео доказ). pic.twitter.com/tSqQmkPai8 — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 4 февраля 2019 г.

окрема, активіст зняв на відео, як на під'їзді до південних Осокорків стоять молодики із закритими обличчями.

Вони просто не пропускають автомобілі, які хочуть проїхати. Начебто ця заборона не діє на бетоновози, які їздять на будівництво.

Цікаво, що під час спілкування активіста з тітушками, з південних Осокорків виїхала поліцейська автівка.

Джерело: kyiv.depo.ua