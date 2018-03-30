Бджоляр на Tesla продає своє авто

Дідусь прославився, торгуючи медом на «Осокорках» із шикарного електромобіля Tesla.

Нині з’явилось оголошення про продаж екологічної автівки, яка, за свідченням власника, у відмінному стані.

Вважаю, це видатна людина. Крім унікального цілющого меду (на жаль, не довелось скуштувати), Микола Васильович популяризує здоровий спосіб життя: займається спортом, йогою, не вживає цукор, м’ясо і пише книги… А ще він фанат новітніх технологій та Ілона Маска.

Джерело FB