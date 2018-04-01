Багатостраждальний бігборд на Вербицького (при вході до ринку) таки демонтували

Ще у серпні 2016 року, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював незаконне розташування рекламного щита, який встановили по вул. Вербицького, 32-34 (при вході до ринку).

Нагадаємо, що конструкція була встановлена з купою порушень: бетонна конструкція, на якій кріпився щит - встановлена при вході/виході на місцевий ринок (враховуючи, що згідно рішення Київради „Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві” від 22 вересня 2011 року N 37/6253 (п. 13.4.2.) – Забороняється розташовувати РЗ: На пішохідних доріжках та алеях), а механічні елементи бігборду час від часу звалювалися вниз з 5-ти метрової висоти!

І ось, нарешті, рекламний щит таки демонтували!