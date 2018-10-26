Багаторічна реліквія біля Скандинавської гімназії | Дарниця.org

Багаторічна реліквія біля Скандинавської гімназії

Розміщено Птн, 26/10/2018 - 09:41

Поблизу паркану «Скандинавської гімназії» (вул. Гмирі 3б) посеред міжквартального проїзду не перший рік розташовується вже свого роду реліквія за віком – величезна каменюка

Чи то на цьому місці утворилася якесь провалля, чи таким чином прикрили каналізаційний отвір – але камінь тут знаходиться дуже давно.

Можна було б припустити, що його тут лишили для унеможливлення проїзду транспортних засобів, але ж ні – автівки спокійно проїжджають повз штучної перешкоди.
Невже і наступне покоління стане свідком цього незбагненного безглуздя?

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