Багаторічна реліквія біля Скандинавської гімназії
Поблизу паркану «Скандинавської гімназії» (вул. Гмирі 3б) посеред міжквартального проїзду не перший рік розташовується вже свого роду реліквія за віком – величезна каменюка
Чи то на цьому місці утворилася якесь провалля, чи таким чином прикрили каналізаційний отвір – але камінь тут знаходиться дуже давно.
Можна було б припустити, що його тут лишили для унеможливлення проїзду транспортних засобів, але ж ні – автівки спокійно проїжджають повз штучної перешкоди.
Невже і наступне покоління стане свідком цього незбагненного безглуздя?
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