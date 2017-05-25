Прямуючи додому з Русанівських садів, увагу нашого постійного почитача привернуло скупчення маршруток на пл. Куліша. Як відомо, з цієї площі беруть початок майже усі популярні маршрути на Позняки, Харківський, Осокорки та навіть Червоний Хутір.

Та мова піде не про це. В повітрі явно відчувався запах пального. Якщо придивитись, то можна побачити "пістолет", що встромлений з закритого буса Т4 в лючок Богдана. Такі ж пістолети можна побачити на АЗС. АЗС на колесах? Чи вони не заправляють авбтобуси пальним?