Авторам муралів на метро «Осокорки» не заплатили гонорарів | Дарниця.org

Авторам муралів на метро «Осокорки» не заплатили гонорарів

Розміщено Птн, 18/01/2019 - 18:20

Іноземні художники не отримували гонорарів за мурали на станції метро «Осокорки», стверджує журналістка СТБ Альона Лунькова.
Проект розпису коштував 3,6 мільйона гривень, із них 1,7 мільйона мали піти на оплату роботи художників, згідно з тендерною документацією.
Журналістка стверджує, що всі опитані нею художники відповіли, що    працювали безкоштовно.
Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко пояснював під час презентації муралів, що кошти пішли на авіаквитки та проживання художників, фарбу, ґрунтовку тощо.
«Тільки на підйомники пішло 600 тисяч гривень замість запланованих 150 тисяч. Багато грошей пішло на авіаквитки, художники відмовлялися користуватися економ-класом – це їхнє право, вони вважають себе світовою елітою, тому це був преміум або бізнес-клас. Під кожну цифру є чеки», – запевняв він.
За словами Лунькової, у міністерстві також сказали, що деякі художники висловили бажання прилетіти з дружинами, а дехто «просив постріляти з ПМ, АК, СВД».
На запит журналістки Біденко пообіцяв розібратися і надати всі чеки та квитанції.
Переможцем і виконавцем тендеру значиться ФОП Денис Смачелюк. За словами Лунькової, той підтвердив, що є давнім другом міністра інформполітики Юрія Стеця.
Мурал на «Осокорках» закінчили 19 грудня 2018 року. Куратором проекту «MoreThanUs», заявленою темою якого було зміцнення національної єдності, став Гео Лерос.

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