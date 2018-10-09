Автомобіль скотився в Дніпро | Дарниця.org

Автомобіль скотився в Дніпро

Розміщено Втр, 09/10/2018 - 08:41

04 жовтня об 11:38 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що неподалік від вул. Дніпровська набережна, що в Дарницькому районі, у річку Дніпро скотився легковий автомобіль, водій якого не виплив з транспортного засобу.
Автомобіль знаходився на відстані 25 метрів від берега та на глибині 6 метрів.

На місце події негайно прибуло чергове відділення Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники, які дістали автомобіль і виявили у ньому тіло загиблого водія 1959 року народження.

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