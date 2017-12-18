Автівки з Харківського шосе будуть евакуювати

За поданням Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Київрада затвердила перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких паркування транспортних засобів призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху. Іншими словами – незаконно припарковані автомобілі без зайвих попереджень та приписів будуть негайно евакуювати. Окрім того, дане рішення надасть правові підстави правоохоронцям для евакуації незаконно припаркованих транспортних засобів.

За словами першого заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Івана Шпильового: «Машини, припарковані в місцях, де заборонено зупинку чи стоянку, спричиняють затори, погіршують якість перевезення пасажирів, збільшують час для проїзду оперативних транспортних засобів. До того ж, у зимовий період це ускладнює, а часом взагалі унеможливлює роботу снігоприбиральної та спеціальної техніки, що є неприпустимим»

За словами чиновника, КП «Київдорсервісу» доручено розробити схему організації дорожнього руху та забезпечити наявність усіх інформаційних дорожніх знаків, що забороняють зупинку чи стоянку транспортних засобів відповідно до затвердженого переліку. Окрім того, КК «Київавтодор» нанесе кольорову стандартну розмітку в передбачених місцях.

Згідно з переліком, на жаль, паркування на території Дарницького району заборонено лише на Харківському шосе.

А наразі водії спокійнісінько паркують свої автівки де їм заманеться, наприклад – на зеленій зоні поблизу Дарницької райдержадміністрації.