Аварійну ділянку біля універсаму «Позняки» таки заасфальтували.

Ще наприкінці 2018 року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проблему зруйнованої прилеглої території універсаму «Позняки» (зі сторони будинку по вул. Ахматової, 3), що впродовж тривалого часу виглядала наступним чином.

Згодом громадська організація звернулася до Дарницької райдержадміністрації щодо вищезгаданої проблеми.

В отриманому від Дарницької РДА листі вказувалося, що житлова будівля (біля якої розташовується аварійна асфальтова ділянка) закріплена за КП «Київжитлоспецексплуатація» - яке й повинно належним чином утримувати

свої балансові території. У підсумку, запит було перенаправлено до вищезгаданого комунального підприємства.

І от вже на початку 2019 року було отримано листа від КП «Київжитлоспецексплуатація». Отже, КП «Київжитлоспецексплуатація» повідомляє, що у них на балансі знаходяться нежилі приміщення площею 475 кв/м у будинку №16 по вул. Ревуцького, 16а, а решта приміщень приватизовано! Працівник підприємства обстежив і зробив фотофіксацію території, яку обслуговує КП «Київжитлоспецексплуатація». Що ж стосується території, де розкурочений асфальт – дана ділянка не перебуває на балансі підприємства.

Але сталося чудо! Станом на 10 серпня 2019 року аварійну ділянку таки привели до нормального стану – заасфальтувавши територію.