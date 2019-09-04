Аварійну алею на Бажана-Кошиця заасфальтували. | Дарниця.org

Аварійну алею на Бажана-Кошиця заасфальтували.

Розміщено Срд, 04/09/2019 - 20:08

Пішохідна алея, що простягається між будинками вул. Кошиця, 9б – пр-т Бажана, 1м впродовж тривалого часу знаходилася у жахливому стані: алея була не заасфальтована, внаслідок дощу тут утворювалися величезні калюжі, а в суху погоду територія була вкрита численними ямами і пагорбами.
І ось, нарешті, багатостраждальну алею таки спромоглися привести до нормального стану – заасфальтувавши роками занедбану територію.

Відтепер по ділянці від пр-ту Бажана, 1м до вул. Кошиця, 9б, й аж до початку скверу Дарницької РДА – можна пройти без проблем.

Браво! Знадобилося близько 10 років - аби привести аварійну ділянку до нормального стану! Оце так оперативність.

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