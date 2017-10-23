Апеляційний суд Києва заборонив спорудження скандальної АЗС на Ревуцького

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював скандальні події навколо резонансної автозаправки по вул. Ревуцького, 8.

Отже, після масової акції протесту та сутичок (що виникли 04 жовтня між правоохоронними органами та активістами), Апеляційний суд Києва заарештував земельну ділянку й заборонив будівництво на території автозаправної станції на вулиці Ревуцького.

«Апеляційна скарга прокуратури частково задоволена: накладено арешт на земельну ділянку в частині проведення будь-яких дій, пов’язаних з будівництвом АЗС», – повідомили в прес-службі суду.

Згідно з повідомленням, Апеляційний суд таким чином скасував рішення Дарницького райсуду Києва, який відмовився заарештувати земельну ділянку.

Між тим, керівництво скандальної автозаправної станції офіційно заявило, що призупинить будівництво допоки не буде досягнуто консенсусу: «Для того щоб розібратися в ситуації, яка склалася навколо АЗК на Ревуцького, 8-К, ПАТ «Концерн Галнафтогаз» провів переговори з забудовником земельної ділянки і фактичним власником нерухомості ТОВ «Гуель Парк». В рамках зустрічі було прийнято спільне рішення про зупинку будь-якого виду робіт з реконструкції об'єкта нерухомості під АЗК до завершення всіх спорів у правовому полі.

Як зазначалося вже раніше, «Концерн Галнафтогаз» завжди відкритий до діалогу з жителями і громадськими організаціями. Ця ситуація – не виняток.

Повідомляємо, що компанія ініціювала спільну зустріч з жителями мікрорайону, де розташований АЗК, і має намір без втручання політичних сил і представників забудовника ТОВ «Гуель Парк» обговорити всі питання, що накопичилися, і знайти спільне рішення.

За допомогою ЗМІ також звертаємося до зацікавлених в конфлікті осіб і політичних організацій – припинити спекуляції та підвищення градусу негативу навколо об'єкта - це провокує акти вандалізму стосовно приватної власності. Подібна поведінка не тільки порушує спокій громадян, а й негативно позначається на інвестиційному обличчі держави.

Шкода, що таке логічне й просте рішення прийшло до керівництва АЗС і забудовника тільки зараз…