Анна Ахматова и Новая Дарница
А знаете ли Вы, что Анна Ахматова последний класс школы проходила в Фундуклеевской гимназии в Киеве, которую и окончила в 1907 году.
ЕЕ первый сборник стихотворений «Вечер» был напечатан в 1912 году.
В начале ХХ века на левом берегу Киева быстро разрастался дачный поселок Новая Дарница, где в это время отдыхали на дачах многие киевские знаменитости. В частности, под первыми стихами Анны Ахматовой стоит место написания: Дарница.
Сладок запах...
Сладок запах синих виноградин...
Дразнит опьяняющая даль.
Голос твой и глуг и безотраден.
Никого мне, никого не жаль.
Между ягод сети-паутинки,
Гибких лоз стволы еще тонки,
Облака плывут, как льдинки, льдинки
В ярких водах голубой реки.
Солнце в небе. Солнце ярко светит.
Уходи к волне про боль шептать.
О, она наверное, ответит,
А быть может, будет целовать.
Анна Ахматова
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