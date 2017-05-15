Анна Ахматова и Новая Дарница

А знаете ли Вы, что Анна Ахматова последний класс школы проходила в Фундуклеевской гимназии в Киеве, которую и окончила в 1907 году.

ЕЕ первый сборник стихотворений «Вечер» был напечатан в 1912 году.

В начале ХХ века на левом берегу Киева быстро разрастался дачный поселок Новая Дарница, где в это время отдыхали на дачах многие киевские знаменитости. В частности, под первыми стихами Анны Ахматовой стоит место написания: Дарница.

Сладок запах...

Сладок запах синих виноградин...

Дразнит опьяняющая даль.

Голос твой и глуг и безотраден.

Никого мне, никого не жаль.

Между ягод сети-паутинки,

Гибких лоз стволы еще тонки,

Облака плывут, как льдинки, льдинки

В ярких водах голубой реки.

Солнце в небе. Солнце ярко светит.

Уходи к волне про боль шептать.

О, она наверное, ответит,

А быть может, будет целовать.

Анна Ахматова