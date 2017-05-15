Анна Ахматова и Новая Дарница | Дарниця.org

Анна Ахматова и Новая Дарница

Розміщено Пн, 05/15/2017 - 09:32

А знаете ли Вы, что Анна Ахматова последний класс школы проходила в Фундуклеевской гимназии в Киеве, которую и окончила в 1907 году.

ЕЕ первый сборник стихотворений «Вечер» был напечатан в 1912 году.

В начале ХХ века на левом берегу Киева быстро разрастался дачный поселок Новая Дарница, где в это время отдыхали на дачах многие киевские знаменитости. В частности, под первыми стихами Анны Ахматовой стоит место написания: Дарница.

Сладок запах...

Сладок запах синих виноградин...
Дразнит опьяняющая даль.
Голос твой и глуг и безотраден.
Никого мне, никого не жаль.

Между ягод сети-паутинки,
Гибких лоз стволы еще тонки,
Облака плывут, как льдинки, льдинки
В ярких водах голубой реки.

Солнце в небе. Солнце ярко светит.
Уходи к волне про боль шептать.
О, она наверное, ответит,
А быть может, будет целовать.

Анна Ахматова

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить